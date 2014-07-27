Луганського сепаратиста Клінчаєва бачили на Майдані

Відеозаписи з'явилися сьогодні. Точна дата зйомки невідома, однак судячи з погоди, її зробили принаймні влітку.

На відео Клінчаєв конфліктує з представниками Майдану, які звинувачують його в сепаратизмі, отриманні грошей від депутата Єфремова, у тому, що Клінчаєв зривав прапор України.

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