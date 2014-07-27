ЗМІ: Пентагон допоможе Україні знищувати ракетні сили терористів

Про це повідомляє The New York Times.

Однак, за даними видання, питання ще не обговорювалось в адміністрації Обами.

Як заявили джерела, США вже надають Києву розвіддані, але не найсвіжіші, а ті, що "мають історичну цінність" - із запізненням на години і навіть дні, що не дозволяє їх використовувати для ураження цілей, і поки що незрозуміло, чи погодиться Обама на те, щоб надавати Україні більш оперативну і детальну інформацію про цілі бойовиків - це означатиме, що США все глибше втягуються в конфлікт.

Читайте такожПентагон: Росія планує передати терористам на Донбасі важке озброєнняОднак плани ділитися даними розвідки з Україною мають серйозну підтримку у Пентагоні і цілком вписуються в доктрину національної безпеки Обами, яка дозволяє підтримувати партнерів і союзників у захисті своєї території без прямого залучення війська США, зазначає видання.