У Луганську за добу через обстрілу постраждали 5 мирних жителів
У Луганську за минулу добу в результаті збройних зіткнень постраждали 5 осіб.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської міської ради.
Всього за минулу добу було здійснено 85 виїздів швидкої допомоги, з них за фактом вогнепальних поранень і травм, отриманих в результаті збройних зіткнень постраждали 5 мирних жителів, загиблих немає.
Читайте такожУ Луганську за минулу добу загинули 9 мирних жителів
Під артилерійський обстріл потрапили території міста: в Артемівському районі: вул. Печорська, 64; вул. Українська, 9; у Жовтневому районі: гаражний кооператив «Кристал» (вул. 30 років Перемоги); п. Червоний Яр, кв. 8 Березня, 16; кв. 8 Березня, 23; в Кам'янобрідському районі: вул. 395 Шахтарської Дивізії (бокс на території, що належить КП «Луганський центр утилізації відходів»).