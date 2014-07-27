Порошенко звільнив голову РДА в Чернівецькій області

Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Скорейко з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області.

Про це йдеться в розпорядженні глави держави № 973/2014-рп, повідомляє РБК-Україна. Читайте такожПорошенко доручив розслідувати замахи на мерів Львова і Кременчука "Звільнити Скорейко Юрія Георгійовича з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області", - йдеться в документі.

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