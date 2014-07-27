Порошенко звільнив голову РДА в Чернівецькій області

11:40, 27 липня 2014
Політика
0 0

Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Скорейко з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області.

Юрій Скорейко / ru.molbuk.ua

Про це йдеться в розпорядженні глави держави № 973/2014-рп, повідомляє РБК-Україна.

Читайте такожПорошенко доручив розслідувати замахи на мерів Львова і Кременчука

"Звільнити Скорейко Юрія Георгійовича з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області", - йдеться в документі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter