Порошенко звільнив голову РДА в Чернівецькій області
11:40, 27 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Скорейко з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області.
Юрій Скорейко / ru.molbuk.ua
Про це йдеться в розпорядженні глави держави № 973/2014-рп, повідомляє РБК-Україна.
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"Звільнити Скорейко Юрія Георгійовича з посади голови Кіцманської районної державної адміністрації Чернівецької області", - йдеться в документі.
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