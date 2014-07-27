МЗС Великобританії звинуватив Росію у брехні про аварію Боїнга

У заяві, названій "Російські міфи про МН17", вказується: "мабуть", авіалайнер був збитий ракетою, поставленої Росією і випущеної з території, контрольованої проросійськими сепаратистами, пише Deutsche Welle.

Заява МЗС Великобританії з'явилася після того, як посол Росії в Лондоні Олександр Яковенко розповів журналістам, що всі твердження про причетність Москви до загибелі 298 людей під час аварії малайзійського "​​Боїнга" "не витримують жодної критики".

"Росія зробила ряд суперечливих і взаємовиключних заяв, що звинувачують Україну в цій атаці, але вони не базуються на фактах. Росія не надала жодних доказів на підтримку своїх звинувачень", - заявили в МЗС Великобританії.

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У документі зазначається: журналісти, що працювали на місці катастрофи, повідомляли, що проросійські сепаратисти всіляко перешкоджали допуску слідчих до уламків літака, а також навмисно фальсифікували картину події, переміщаючи тіла жертв та привласнюючи їх особисті речі.

"Викликає стурбованість інформація про те, що сепаратисти планували розкидати на місці аварії частини інших літаків", - підкреслили у британському МЗС.