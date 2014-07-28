Юристи готують багатомільйонний міжнародний позов проти Путіна через збитий Boeing 777

Британські часописи повідомляють, що справа буде в провадженні американського правосуддя, ідеться в сюжеті ТСН.

А взялася за справу авторитетна юридична фірма "McCue and Partners". Її представники вже розпочали відповідну процедуру і навіть попрацювали в Києві, збираючи доказову базу.

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Якщо суд визнає претензії позивачів обґрунтованими, то закордонні активи Володимира Путіна та його найближчого оточення можуть бути "заморожені". Юристи кажуть, що позов неможливо скасувати жодним політичним рішенням. А його наслідки для Кремля можуть бути навіть більш прикрими, аніж результати міжнародного розслідування трагедії.