Через катастрофу Боїнга глави МЗС Нідерландів та Австралії прилетять до Києва

Дипломати хочуть отримати згоду України на доступ до місця аварії літака Boeing-777 в Донецькій області нідерландських і австралійських поліцейських, повідомляє Німецька хвиля.

У міністерстві закордонних справ Нідерландів зазначили, що міністри збираються проконсультуватися "про доступ до місця катастрофи".

У свою чергу Бішоп заявила, що вони з Тіммермансом хочуть досягти швидкого ухвалення рішення українського парламенту про допуск поліцейської місії до місця падіння літака.

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За її словами, позачергове пленарне засідання Верховної Ради, заплановане на 31 липня, має бути перенесене на вівторок.

"Український парламент має схвалити допуск міжнародної місії до місця авіакатастрофи", - наголосила Бішоп.

За її словами, потрібна і згода сепаратистів, які контролюють територію навколо уламків літака.