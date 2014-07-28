У Луганську загинули 5 мирних жителів, ще 15 госпіталізовані

Як повідомив УНІАН антикризовий центр Луганська, В результаті постійних обстрілів міста загинули 5 мирних жителів отримали поранення 15 мирних луганчан. За минулу добу «швидкою допомогою» здійснено 106 виїздів. Всього за минулу добу зафіксовано пошкодження 20 об'єктів.Читайте такожУ Луганську за добу через обстрілу постраждали 5 мирних жителів

Комунальні та аварійні служби працюють у посиленому режимі по відновленню пошкоджень комунікацій та відновлення подачі світла, води і газу абонентам. Їх діяльність серйозно ускладнює обстріл міста: іноді протягом декількох годин неможливо дістатися до місця аварійного відключення або пошкодження.Читайте такожЛуганська область відключено від енергосистеми країни через дії терористів

Піротехнічна група ГУ ДСНС України в Луганській області продовжує роботу по знешкодженню боєприпасів. За вчорашній день надійшла інформація про нові розірвалися боєприпаси: пер. Военкоматский, 29, 2-я Ползунова, 23.