У Слов'янську проводиться ексгумація масових поховань та ідентифікація тіл загиблих - МВС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко сказав під час брифінгу у Києві.

Він зазначив, що найпершим ексгумують масове поховання у центрі Слов'янська, біля стели-пам’ятника героям громадянської війни, де знайшли 14 тіл. За деякими даними, у цій могилі знаходяться, зокрема, тіла чотирьох священиків протестантської церкви Преображення Господнього. Трьох із них вже ідентифікували, а ще 11 тіл були передані на експертизу для проведення ДНК-аналізів.Читайте такожУ Слов'янську на дні озера водолаз знайшов сотні тіл терористів

Геращенко повідомив, що могила була знайдена відразу після приходу українських військ до Слов'янська, а поховання відбулося 15-16 червня.

Геращенко припустив, що саме лідер терористів «Донецької народної республіки» Ігор Гіркін (Стрєлков) наказав зробити поховання саме в центрі міста, демонстративно.

В цій могили, скоріш за все, поховано і терористів.

Крім того, за словами Геращенка, слідчі допитали чоловіка, який закопував тіла жертв терористів.

“Він показав місця поховань 52 трупів”, - додав Геращенко.Читайте такожУ Луганській області на прикордонній заставі знайдені 8 трупів у камуфляжі

Він також зауважив, що проводиться робота з ідентифікації інших тіл, які було хаотично поховано.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня українські силовики звільнили Слов'янськ від терористів, які перебували в місті з середини квітня.