Сікорський попросив Путіна показати йому магазин, де можна купити "Бук"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сікорський заявив на прес-конференції у Варшаві.

"У Криму президент Володимир Путін говорив, що солдати-"зелені чоловічки" - не його. Потім визнав, що його. Говорив, що техніку, яку вони використовують, можна купити у магазині в Україні чи Росії. Прошу показати мені магазин, дати адресу, де можна купити систему "Бук", танк Т64, протиповітряну систему "Стріла", - сказав польський міністр.

Він відзначив, що заяви представників російської влади суперечать "очевидним доказам", серед яких фото та свідчення очевидців, наголосивши на неприпустимості бомбардування російськими військовими позицій українських силовиків.

"Не розумію, яка різниця між обстрілюванням української території 10 днів тому та тиждень тому. Це абсолютно неприпустимо, бо це агресія проти суверенної держави", - сказав Сікорський, коментуючи заяву глави МЗС Сергія Лаврова, котрий сказав, що оприлюднені США фото, які підтверджують обстріл, мають іншу дату, ніж вони вказали.

Глава польського МЗС також закликав російську владу припинити підривати територіальну цілісність України та почати говорити правду про те, що насправді відбувається на сході України, назвавши це двома умовами для "відновлення фундаментальної довіри та можливості для відновлення співпраці" Росії із Заходом.

Сікорський додав, що Польща підтримує запровадження санкцій проти Росії через збитий два тижні тому пасажирський літак «Малайзійських авіаліній».

"Ми вважаємо, що санкції повинні бути запроваджені, оскільки відповідальні за цю трагедію Російська Федерація, яка постачала та, на жаль, продовжує надалі постачати сучасну зброю так званим сепаратистам, серед яких керівні ролі займають російські громадяни", - сказав міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Росія офіційно спростовує, що постачає зброю терористам, зокрема, системи "Бук", за допомогою якої, за даними українських спецслужб, було збито пасажирський літак 17 липня цього року з майже 300 людьми на борту.

Один із лідерів терористів Ігор Гіркін сам похвалився у соціальній мережі збитим літаком, котрий, як думали терористи, був військовим. Після того як виявилося, що це цивільний літак, терористи почали заявляти, що не причетні до цієї трагедії та звинувачувати у збитті літака українських військових.