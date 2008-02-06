Яценюк вважає вступ України до СОТ своєю особистою перемогою

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК позитивно оцінює вступ України до Світової організації торгівлі (СОТ) і вважає цю подію своєю особистою перемогою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після консультацій із лідерами депутатських фракцій.

«Для мене це також особиста перемога, бо я був людиною, яка підписала три останні протоколи – з США, Китаєм та Італією», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Голова ВР також повідомив, що сьогодні він мав розмову з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ. «Відбувся обмін люб’язностями. Я його привітав з Днем російської дипломатії, а він мене привітав зі вступом України до СОТ», - розповів А.ЯЦЕНЮК.

Спікер додав, що висловив С.ЛАВРОВУ свою думку щодо необхідності якомога швидшого вступу Росії до СОТ. «Я думаю, що Україна повинна для цього зробити все, і щоб наші економічні стосунки тільки покращилися», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що буде рекомендувати українському урядові провести економічні консультації з Російською Федерацією щодо вступу Росії до СОТ.