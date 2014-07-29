Радник Авакова вважає, що українці отримують недостатньо інформації про АТО
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що інформації про проведення антитерористичної операції, яку отримують українці, недостатньо.
Про це він повідомив у програмі "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.
Геращенко поставили запитання: "Командування АТО коли припинить брехати про ситуацію з постачанням армії? Коли командування АТО припинить брехати про реальну кількість загиблих і взятих у заручники солдатів української армії? (...) Ти їм кажеш, що краще гірка правда, ніж солодка брехня?" .
Читайте такожПутін навмисно дає вказівки терористам знищувати інфраструктуру Донбасу - радник Авакова
На це радник глави МВС відповів: "У тому числі й тому, що в 21 столітті з інформаційними технологіями особливо нічого приховати неможливо. Я думаю, що потрібно більше відкритості керівництву центру АТО. Щоб були прес-конференці не тих прес-секретарів, які є, а тих осіб, котрі ухвалюють рішення, для того, щоб вони могли брати участь і доносити свою точку зору до суспільства, а суспільство ставити свої питання дуже прямі й явні".
На уточнююче запитання "Тобто ви визнаєте, що ми отримуємо недостовірну інформацію?", Геращенко відповів: "Я вважаю, що її недостатньо".
Крім того, він повідомив, що проводиться робота над блокуванням сторінок терористів в соціальних мережах.
"Щодо питання, пов'язаного з тим, щоб блокувати сторінки панів-терористів в Інтернеті. Це непросте питання технічно. У деяких країнах на це йшло кілька років. Ми зараз намагаємося це зробити за кілька місяців", - сказав Геращенко.