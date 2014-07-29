Радник Авакова вважає, що українці отримують недостатньо інформації про АТО

Про це він повідомив у програмі "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

Геращенко поставили запитання: "Командування АТО коли припинить брехати про ситуацію з постачанням армії? Коли командування АТО припинить брехати про реальну кількість загиблих і взятих у заручники солдатів української армії? (...) Ти їм кажеш, що краще гірка правда, ніж солодка брехня?" .

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На це радник глави МВС відповів: "У тому числі й тому, що в 21 столітті з інформаційними технологіями особливо нічого приховати неможливо. Я думаю, що потрібно більше відкритості керівництву центру АТО. Щоб були прес-конференці не тих прес-секретарів, які є, а тих осіб, котрі ухвалюють рішення, для того, щоб вони могли брати участь і доносити свою точку зору до суспільства, а суспільство ставити свої питання дуже прямі й явні".

На уточнююче запитання "Тобто ви визнаєте, що ми отримуємо недостовірну інформацію?", Геращенко відповів: "Я вважаю, що її недостатньо".

Крім того, він повідомив, що проводиться робота над блокуванням сторінок терористів в соціальних мережах.

"Щодо питання, пов'язаного з тим, щоб блокувати сторінки панів-терористів в Інтернеті. Це непросте питання технічно. У деяких країнах на це йшло кілька років. Ми зараз намагаємося це зробити за кілька місяців", - сказав Геращенко.