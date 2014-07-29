Вбивцю полковника Радієвського затримано - Семенченко

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів командир батальйону територіальної оборони "Донбас" Семен Семенченко.

"Взяли снайпера, що він застрелив полковника Радієвського, який трагічно загинув під час штурму", - заявив Семенченко.

Він також наголосив, що вже третій день триває зачистка Лисичанська від бойовиків.

"Влада втекла, міліція виявилася тут зі зброєю. Яким чином вони уживалися з сепаратистами, я не знаю. Зараз ми знайшли депутатів, керівників комунальних служб, заправили їх бензином, щоб вони організували життєдіяльність, поки жителі не виберуть нових", - додав комбат.

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За його словами, наступними населеними пунктами, за які будуть битися бійці його батальйону, будуть район Стаханова і, може, Луганськ.

Нагадаємо, Олександр Радієвський загинув під час бойових дій зі звільнення Лисичанська. Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв йому звання генерал-майора.