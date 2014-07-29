З початку липня в Луганську загинули 93 мирних жителі, ще 407 поранені - міськрада

З початку активних бойових дій в Луганську загинули 93 людини.

Про це повідомляє прес-центр Луганської міської ради.

Згідно з узагальненими даними, за весь період з початку активних збройних зіткнень (з початку липня) на території Луганська загинули 93 (в тому числі 1 дитина) і поранені 407 (в тому числі 4 дітей) мирних жителі.

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Крім того, постраждали 97 багатоквартирних і 286 приватних будинків.

У міськраді також підрахували кількість пошкоджених в результаті бойових дій об'єктів соціальної сфери, серед яких 23 школи, 3 виші, 4 коледжі, 9 студентських гуртожитків, 21 дитячий садок, 3 лікувальні установи, 8 соціально-культурних об'єктів, 14 заводів (у тому числі Хлібозавод №3), 26 магазинів, автовокзал, склади.

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Також у Луганську пошкоджені 11 тролейбусів, 5 трамваїв, 5 комунальних автобусів, 48 маршрутних таксі; 18 км контактних ліній електротранспорту, 26 км ліній електропередач, 18000 кв.м. дорожнього полотна.

Постраждали 12 котелень, 14 електропідстанцій та 8 об'єктів водопостачання. Закрито 80% міських ринків. У місті немає палива.