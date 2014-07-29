Російський націоналіст на камеру визнав, що війну розпалює Росія

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, громадянин РФ Вердіян, режисер-постановник за фахом, нелегально перетнув державний кордон України три місяці тому для інформаційної підтримки терористів на сході України.

Представившись журналістом телеканалу «Россия 24», він одразу отримав акредитацію у бойовиків та дозвіл безперешкодно пересуватися територією, яку тимчасово контролювали терористи «Донецької народної республіки».

Змонтовані матеріали, у яких автор під впливом російської пропаганди тенденційно висвітлював перебіг АТО та дії терористів, викладалися в Інтернет.

Однак, за словами Вердіяна, перебуваючи в Україні, він пересвідчився у причетності Російської Федерації до підтримки терористів, артилерійських обстрілів українських військових формувань з території РФ, викривленні ситуації в нашій державі у російських ЗМІ.

Читайте такожЗа вказівкою: російський журналіст пояснив, звідки беруться фосфорні бомби над ДонбасомЗокрема, він визнав, що конфлікт на території Донецької та Луганської областей "спровокований і підтримується Росією, а страждають від цього місцеві мешканці".

"Звертаюся до вас, громадяни Росії, складіть зброю, припиніть воювати. Люди хочуть і чекають миру", - завершив він.

Симон Вердіян є членом націоналістичної партії "Другая Россия", очолюваної Едуардом Лімоновим.