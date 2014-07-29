Центр Донецька зазнав артобстрілу, населення евакуюють – міськрада
Близько 12.20 центральна частина Донецька зазнала артилерійського обстрілу.
Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.
Так, великокаліберними снарядами пошкоджено багатоповерхові житлові будинки по вул. Треньова, 5б, вул. Рози Люксембург, 73 і адміністративна будівля по вул. Батищева, 2.
Пошкоджено також припарковані поряд автомобілі. За всіма адресами виїхали бригади "швидкої допомоги".
У міські ставки парку культури та відпочинку ім. Щербакова влучили три снаряди.
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Зараз йде евакуація населення в районі вул. Треньова і Батищева, а також відвідувачів і співробітників парку, в укриття та безпечні зони. Інформації про постраждалих поки немає.
У зв'язку з цими обставинами, тролейбус маршруту № 2 "Залізничний вокзал - ДМЗ" ходить до міської лікарні № 20, трамвайний маршрут № 1 " Залізничний вокзал - ДМЗ" ходить за маршрутом.