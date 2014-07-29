Центр Донецька зазнав артобстрілу, населення евакуюють – міськрада

Про це повідомляється на сайті Донецької міської ради.

Так, великокаліберними снарядами пошкоджено багатоповерхові житлові будинки по вул. Треньова, 5б, вул. Рози Люксембург, 73 і адміністративна будівля по вул. Батищева, 2.

Пошкоджено також припарковані поряд автомобілі. За всіма адресами виїхали бригади "швидкої допомоги".

У міські ставки парку культури та відпочинку ім. Щербакова влучили три снаряди.

Читайте такожОпубліковано відео стрілянини терористів по житловій багатоповерхівці в Луганську

Зараз йде евакуація населення в районі вул. Треньова і Батищева, а також відвідувачів і співробітників парку, в укриття та безпечні зони. Інформації про постраждалих поки немає.

У зв'язку з цими обставинами, тролейбус маршруту № 2 "Залізничний вокзал - ДМЗ" ходить до міської лікарні № 20, трамвайний маршрут № 1 " Залізничний вокзал - ДМЗ" ходить за маршрутом.