У Донецьку відновлено мовлення «5 каналу» - Нацрада з телерадіомовлення
15:40, 29 липня 2014Політика
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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомляє про відновлення мовлення «5 каналу» в Донецьку.
5 канал знову мовить у Донецьку
«Національна рада дякує фахівцям телерадиоинформационной сфери, завдяки неймовірним зусиллям яких сьогодні в Донецьку відновлено мовлення «5 каналу», - повідомляється на офіційному сайті регулятора.
Читайте такожНацрада заборонила мовлення чотирьох російських телеканалів
Як повідомляв УНІАН, раніше Нацрада з телерадіомовлення повідомляла про припинення ретрансляції російських телеканалів і поступове відновлення мовлення українських каналів у ряді звільнених від терористів міст Донецької і Луганської областей.
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