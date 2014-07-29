У Донецьку відновлено мовлення «5 каналу» - Нацрада з телерадіомовлення

15:40, 29 липня 2014
Політика
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Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомляє про відновлення мовлення «5 каналу» в Донецьку.

5 канал снова вещает в Донецке

«Національна рада дякує фахівцям телерадиоинформационной сфери, завдяки неймовірним зусиллям яких сьогодні в Донецьку відновлено мовлення «5 каналу», - повідомляється на офіційному сайті регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Нацрада з телерадіомовлення повідомляла про припинення ретрансляції російських телеканалів і поступове відновлення мовлення українських каналів у ряді звільнених від терористів міст Донецької і Луганської областей.

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