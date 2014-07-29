Євросоюз запроваджує санкції третього рівня проти Росії

Санкції стосуватимуться енергетичного, фінансового секторів та продукції військового та подвійного призначення, тобто техніки та апаратури, яку можна використовувати як в мирних, так і у військовий цілях, розповів у інтерв'ю службі новин Yle прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб . До того ж обмеження торкнуться так званих чутливих технологій, додав він.

Наразі відомо, що фінансові санкції введуть обмеження для російських державних банків (включаючи ті, що мають частку державної власності вище 50%) щодо їх виходу на кредитний ринок і на використання фінансових інструментів, що передбачають строк більше 90 днів. Також заборонено випуск держбанками євробондів та випуск ними акцій на користь європейських власників. Такі ж обмеження стосуватимуться державних інституцій Росії, корпорацій та агенцій із часткою держвласності більше 50%.

В сфері енергетики санкції стосуватимуться нафтового сектору - ЄС заборонить експорт та реекспорт до Росії високотехнологічного обладнання, перш за все - обладнання для глибоководного буріння.

Обмеження в сфері товарів війського призначення не вплинуть на ті контракти, які були укладені раніше - цього вимагала Франція, яка таким чином гарантувала завершення контракту з постачання в Росію вертольотоносців "Містраль".

Рішення про введення нових санкцій було ухвалене на "робочому" рівні, оскільки країни ЄС відмовилися від ідеї проведення екстренного самміту, хоча декілька європейських лідерів, включаючи канцлера Німеччини Ангелу Меркель, заявили про готовність перервати відпустку для участі у зустрічі, повідомляє "Українська правда".

За словами Александра Стубба, санкції наберуть чинності відразу ж після затвердження і будуть діяти рік. В свою чергу Reuters повідомляє, що строк дії даних санкцій складає 3 місяці, після чого вони можуть бути переглянуті.

Офіційний документ буде оприлюднений у віснику ЄС і негайно набере чинності у четвер, 31 липня.