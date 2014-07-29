Українська влада готова до взаємного припинення вогню на сході України - Керрі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Нью-Йорку під час прес-конференції, яка відбулася по завершенні зустрічі з українським міністром закордонних справ Павлом Клімкіним.

„Президент Порошенко чітко сказав, і міністр Клімкін підтвердив, що українці готові до взаємного припинення вогню зараз, не у майбутньому, а зараз. Вони пропонують мирний план, який включає серйозний та змістовний діалог з підтримуваними Росією сепаратистами за міжнародною участю, тому що вони розуміють, що це – єдиний шлях, яким можна покласти кінець цій кризі”, - сказав Керрі.

Він констатував, що Росія продовжує постачати зброю, фінанси, людей через кордон. „Ми це бачимо, і цьому є чіткі докази. Зараз у нас є докази артилерійського та ракетного вогню з Росії в Україну. І коли росіяни говорять, що вони хочуть деескалації конфлікту, їхні дії не демонструють доказів, що вони дійсно мають бажання покінчити з насиллям та кровопролиттям”, - наголосив державний секретар.

Читайте такожКеррі: Якщо Путін не вплине на сепаратистів, США продовжать роботу над санкціями для РФ

Керрі зауважив, що в результаті підтримувані Росією сепаратисти „відмовляються скласти зброю та стати частиною політичного процесу”. „Сепаратисти будуть продовжувати це робити, якщо вони не відчують тиск з боку їх російської підтримки”, - переконаний він.

Державний секретар знову запевнив, що США та ЄС ухвалять додаткові заходи та запровадять більш широкі санкції у ключових секторах російської економіки, якщо Росія не зробить кроків з деескалації конфлікту на сході України. „Ми сподіваємося, що цього не потрібно буде робити, але якщо Росія буде продовжувати цей шлях, то вона не залишить міжнародній спільноті іншого вибору”, - підкреслив Керрі.

Читайте такожКеррі не вірить, що Росія вторгнеться в Україну

Він також наголосив, що Вашингтон підтримує „ретельне міжнародне розслідування” катастрофи малайзійського літака. „Ми підтримуємо зусилля малайзійців, нідерландців та австралійців допомогти українцям забезпечити безпеку на місті (падіння літака), щоб розслідування можна було розпочати зараз. Абсолютно важливо, щоб сепаратисти відступили назад та дозволити, щоб це сталося. Робота слідчих абсолютно критична”, - сказав Керрі.

Він назвав „абсолютно неприйнятним той факт, що пройшло 10 днів, відколи впав цей літак, а слідчі ще не отримали повний доступ до місця падіння”.