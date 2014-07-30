Група бойовиків та 7 танків атакували позиції сил АТО на Донеччині - Тимчук
07:32, 30 липня 2014Політика
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Бойовики атакували позиції сил АТО за підтримки 7 танків, які прибули з РФ.
Бойовики атакували позиції сил АТО за підтримки 7 танків - Тимчук / Міноборони України
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожТерористи підло обстрілюють Донецьк з двох танків під українськими прапорами - АТО
"В районі н.п.Дубровка терористи провели атаку позицій сил АТО. Після мінометного обстрілу було проведено наступ групи терористів за підтримки 7 танків, які прибули цієї ночі з території Росії", - написав експерт.
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