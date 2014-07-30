Група бойовиків та 7 танків атакували позиції сил АТО на Донеччині - Тимчук

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожТерористи підло обстрілюють Донецьк з двох танків під українськими прапорами - АТО

"В районі н.п.Дубровка терористи провели атаку позицій сил АТО. Після мінометного обстрілу було проведено наступ групи терористів за підтримки 7 танків, які прибули цієї ночі з території Росії", - написав експерт.