Окупаційна влада Криму визнала українських військових на півострові "неблагонадійними"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожВсі захоплені Росією в Криму українські кораблі будуть повернуті - ЗСУ«Щодо 95-ї бригади є інформація, що колишні українські військовослужбовці, які залишилися на території Криму, після нещодавно проведеної атестації отримали запис в особовій справі такого змісту: «має схильність до зради Батьківщини», тобто визнаний неблагонадійним», - заявив він.