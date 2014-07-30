Окупаційна влада Криму визнала українських військових на півострові "неблагонадійними"
14:38, 30 липня 2014Політика
0 0
Українські військові, які залишились в Криму, визнані самопроголошеною владою «неблагонадійними».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожВсі захоплені Росією в Криму українські кораблі будуть повернуті - ЗСУ«Щодо 95-ї бригади є інформація, що колишні українські військовослужбовці, які залишилися на території Криму, після нещодавно проведеної атестації отримали запис в особовій справі такого змісту: «має схильність до зради Батьківщини», тобто визнаний неблагонадійним», - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter