НАТО закликає РФ виконувати угоду про заборону ракет малої та середньої дальності

Про це йдеться у заяві генсека, розповсюдженій сьогодні в Брюсселі.

„Угода, яка набула чинності у 1988 році, мала на меті зменшити загрозу безпеці та стабільності в Європі, зокрема загрозу нападу на об'єкти, що мають стратегічне значення. Договір посідає особливе місце в історії, і вимагає перевірку ліквідації цілого класу ракет, якими володіли США та Радянський союз. Угода залишається ключовим елементом євроатлантичної безпеки, що приносить користь нашій взаємній безпеці і має бути збережений”, - наголосив Расмуссен.

У цьому зв’язку він закликав Росію „конструктивно працювати, щоб вирішити це критичне питання Угоди та зберегти її життєздатність, повернувшись до повного дотримання таким чином, щоб це можна було перевірити”.

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