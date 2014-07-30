Місія ОБСЄ зможе потрапити на місце катастрофи "Боїнга" вже завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це Апакан повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Для того, щоб досягти практичних результатів ми говоримо з переговірниками на місці і ми сподіваємося, що ми зможемо практично просунутися в тому, щоб вже завтра досягти місця аварії», - зазначив він.

«Ми шукаємо безпечного маршруту до місця катастрофи, тому що команда включатиме близько 100 людей і ми маємо знайти безпечний шлях для того, щоб вони могли працювати», - додав Апакан.

Представник ОБСЄ вважає, що міжнародна місія експертів прибуде на місце катастрофи якомога швидше.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines був збитий проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук».

За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадянина Малайзії. Також у літаку перебували 27 громадян Австралії й 12 індонезійців; 10 громадян Великої Британії. Серед пасажирів також були 4 німці, 4 бельгійці, 3 філіппінці, 1 канадець і 1 новозеландець.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.