РФ має можливість обрати шлях деескалації, що призвело б до відміни санкцій – заява G7

„Ми, лідери Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США, президент Європейської Ради і президент Європейської комісії, об’єдналися, щоб виразити нашу глибоку занепокоєність триваючими діями Росії щодо підриву суверенітету, територіальної цілісності та незалежністі України. Ми в черговий раз засуджуємо незаконну анексію Росією Криму та дії щодо дестабілізації східної України. Вони є неприйнятними і порушують міжнародне право”, - зазначається в заяві.

Крім того, світові лідери засудили трагедію збитого рейсу МН17 та загибель 298 невинних цивільні. „Ми вимагаємо якнайшвидшого, повного, безперешкодного і прозорого міжнародного розслідування. Ми закликаємо всі сторони створити, підтримувати та повністю забезпечити припинення вогню в і навколо місця катастрофи, як цього вимагає резолюція 2166 Ради Безпеки ООН, щоб слідчі змогли розпочати свою роботу, знайти останки всіх жертв та їхні особисті речі. Ця жахлива подія повинна стати переломною у цьому конфлікті з тим, щоб Росія зупинила свою підтримку незаконних збройних формувань в Україні, забезпечила безпеку кордону з Україною та зупинила потік зброї, обладнання та бойовиків через кордон з метою досягнення швидкого та відчутного результату в де-ескалації”, - йдеться в заяві.

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У зв’язку з цим світові лідери констатують, що на жаль Росія „не змінила курс”. „На цьому тижні ми оголосили про додаткові скоординовані санкції відносно Росії, в тому числі, санкцій щодо конкретних компаній, які працюють в ключових секторах російської економіки. Ми вважаємо необхідним продемонструвати російському керівництву, що воно повинно припинити свою підтримку сепаратистів в Східній Україні і взяти брати участь у створенні необхідних умов для політичного процесу”, - підкреслюють вони .

Лідери Великої сімки також висловили переконання, що має бути політичне рішення нинішнього конфлікту, який став причиною зростання числа жертв серед цивільного населення.

„Ми закликаємо до мирного врегулювання кризи в Україні і підкреслюємо необхідність здійснення мирного плану президента Порошенка без подальшого зволікання. З цією метою ми закликаємо всі сторони до швидкого, справжнього та сталого загального припинення вогню. Ми закликаємо Росію використовувати свій вплив на сепаратистські групи та забезпечити ефективний прикордонний контроль, у тому числі, за допомогою спостерігачів ОБСЄ. Росія, як і раніше, має можливість обрати шлях деескалації, що призвело б до скасування цих санкцій. Якщо цього зроблено не буде, ми, як і раніше, готові і далі інтенсифікувати втрати, які будуть викликані такими діями”, - запевнили світові лідери.