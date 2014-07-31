СБУ затримала офіцера Нацгвардії, причетного до замаху на Авакова

Як повідомляє прес-центр СБУ, чоловіка затримано 29 липня.

Встановлено, що він під час перебування у червні-липні 2014 р. у зоні проведення АТО у Донецькій області встановив контакт з керівником розвідувального підрозділу (позивні "Бонаква", "П'ятнадцятий", на даний час перебуває у місті Донецьк) терористичної групи під керівництвом громадянина РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та передавав бойовикам інформацію про плани керівництва сил АТО, дані про командирів, місця розташування, чисельність особового складу та озброєння батальйонів "Дніпро" та "Дніпро-2", місця розташування прихованих вогневих позицій ЗС України у Слов'янському районі та блокпостів сил АТО.

Читайте такожЗамах на Авакова планував терорист Безлер – радник міністра Він заздалегідь поінформував бойовиків про прибуття 1 липня у зону проведення АТО міністра внутрішніх справ України Авакова з метою підготовки терористами замаху на вказану посадову особу. Також зрадник начебто надав бойовикам інформацію про місце дислокації та систему охорони штабу АТО в Ізюмському районі Харківської області й запропонував терористам здійснити збройний напад на штаб.

«За попередньою оцінкою Штабу АТЦ при СБ України, передана М. інформація підпадає під статті 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. та 1.1.7. Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. Триває слідство», - йдеться в повідомлені прес-центру СБУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, замах на Авакова планував вчинити терорист Ігор Безлер зі своїми диверсійно-розвідувальними групами.

За словами Шкіряка, терористи планували вчинити замах на Авакова у період з 7 по 9 липня під час його перебування у зоні проведення АТО. Замовником та організатором замаху був Безлер (Бєс). Його диверсійно-розвідувальні групи планували вчинити вбивство декількома способами: шляхом організації засідки на кортеж міністра, шляхом закладення фугасів, а також шляхом вчинення теракту у приміщенні чи на вулиці, де міг перебувати Аваков, і шляхом вбивства його зі снайперської зброї.

Читайте такожМосковський суд заочно заарештував АваковаСпецслужбам вдалося затримати дві диверсійні групи Безлера, при цьому керівник однієї з них, громадянин К., при затриманні вчинив спротив і був знищений. Інші члени двох диверсійних груп були затримані, і з ними зараз проводяться слідчі дії.

Також він додав, що затримані групи належать до так званих «п'ятірок Бєса», які й раніше займалися диверсійно-підривною роботою.