У фальсифікації справи Гонгадзе брали участь Кучма, Ющенко, ГПУ і суди - журналіст
Ідея громадського суду над Кучмою хороша, такий суд може стати поштовхом до формування громадської думки про важливість реального процесу над Кучмою та його прибічниками.
Про це сказав журналіст Олексій Подольський в інтерв'ю "Обозревателю". Подольський одним з перших потрапив під репресивну машину Кучми.
"Вважаю, що ця ідея повинна прозвучати від сучасних людей, новітніх майданівців. Я знаю багатьох активістів, які серйозно займаються цією справою, і я вірю - такий процес відбудеться", - додав він.
Подольський також позитивно відгукнувся про відновлення розслідування у справі Гонгадзе.
"Суть подальшого розслідування полягає не в з'ясуванні обставин викрадення або загибелі журналіста, ці факти справді давно вже відомі. Розслідування цієї справи - це перш за все встановлення численних фальсифікацій в ході слідства - метою яких було відвести підозру від тодішнього політичного керівництва держави, яке використовувало таємні підрозділи міліції", - говорить Подольський.
Він підкреслив, що справа Гонгадзе не треба дивитися як на звичайне вбивство журналіста, його слід розглядати як злочин системи, злочин проти суспільства і його громадян: "Адже подібних злочинів можна назвати чимало, вони відбувалися і проти Гонгадзе, і проти Подольського, і проти Єльяшкевича та багатьох інших, тільки на самих плівках Мельниченка таких злочинів можна виявити сотні".
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Подольський вважає, що крім Кучми на лаві підсудних під номером два повинен сидіти екс-президент України Віктор Ющенко.
"Саме Ющенко дав команду фальсифікувати справу, він пішов на змову з Кучмою, і за певні меркантильні мотивації дав Кучмі гарантії безпеки", - заявив Подольський.
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Далі, за словами журналіста, до відповідальності слід було б залучати всіх посібників: "литвинів, генеральних прокурорів, суддів та багатьох інших посадових осіб, які брали участь у фальсифікації цієї справи".