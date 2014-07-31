У фальсифікації справи Гонгадзе брали участь Кучма, Ющенко, ГПУ і суди - журналіст

Про це сказав журналіст Олексій Подольський в інтерв'ю "Обозревателю". Подольський одним з перших потрапив під репресивну машину Кучми.

"Вважаю, що ця ідея повинна прозвучати від сучасних людей, новітніх майданівців. Я знаю багатьох активістів, які серйозно займаються цією справою, і я вірю - такий процес відбудеться", - додав він.

Подольський також позитивно відгукнувся про відновлення розслідування у справі Гонгадзе.

"Суть подальшого розслідування полягає не в з'ясуванні обставин викрадення або загибелі журналіста, ці факти справді давно вже відомі. Розслідування цієї справи - це перш за все встановлення численних фальсифікацій в ході слідства - метою яких було відвести підозру від тодішнього політичного керівництва держави, яке використовувало таємні підрозділи міліції", - говорить Подольський.

Він підкреслив, що справа Гонгадзе не треба дивитися як на звичайне вбивство журналіста, його слід розглядати як злочин системи, злочин проти суспільства і його громадян: "Адже подібних злочинів можна назвати чимало, вони відбувалися і проти Гонгадзе, і проти Подольського, і проти Єльяшкевича та багатьох інших, тільки на самих плівках Мельниченка таких злочинів можна виявити сотні".

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Подольський вважає, що крім Кучми на лаві підсудних під номером два повинен сидіти екс-президент України Віктор Ющенко.

"Саме Ющенко дав команду фальсифікувати справу, він пішов на змову з Кучмою, і за певні меркантильні мотивації дав Кучмі гарантії безпеки", - заявив Подольський.

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Далі, за словами журналіста, до відповідальності слід було б залучати всіх посібників: "литвинів, генеральних прокурорів, суддів та багатьох інших посадових осіб, які брали участь у фальсифікації цієї справи".