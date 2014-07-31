Росія з усіх боків оточує військами український кордон - ЗМІ

Україна вимагає від Кремля пояснень, із чим пов'язане таке посилення військових угруповань, ідеться в сюжеті ТСН. І чому Росія знову тренується воювати саме поблизу українського кордону. Москва мовчить.

Мало того, продовжує масштабні навчання в Південному військовому окрузі, під час яких пускає бойові некеровані реактивні снаряди.

Льотно-тактичні навчання проходять у Ростовській області та в Ставропольському краї. За легендою, пілоти гелікоптерів мають знищити ворожий десант, а потім підтримати вогнем наступ мотострілецьких та танкових підрозділів. На практиці ж спостерігається накопичення військової техніки.

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В Курській області обладнано вогневі позиції для обстрілу. Біля кордону з Сумщиною виставили інформаційні знаки із написом "Вогневий рубіж". У Ростовській області бронетехніка дислокується біля селищ Шрамко та Селезньове.

"Дуже потужні сили. І є намагання перекинути частину цих сил на материкову Україну. Такі намагання дійсно є… Але прикордонна служба і кораблі ВМС спільно контролюють цю зону", - прокоментував ситуацію поблизу Криму речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.

Окрім техніки, до Криму та областей, суміжних з Україною, росіяни стягнули величезну кількість військовослужбовців. Як контрактників, так і строковиків. Вони самі в соцмережах розповідають про те, як довбають по Україні з "Градів" та артилерії.

Нарозповідали та назнімали російські вояки стільки, що їм заборонили робити світлини з місць несення служби. Це стосується як фото самих військових, так і знімків військових об'єктів.

У раді нацбезпеки України кажуть – ці світлини доводять участь збройних сил Російської Федерації у терористичних угрупованнях на сході України, а також в обстрілах нашої країни з території Росії.