Сили АТО знищили "Град" терористів у районі Суходольська - Права справа
03:43, 01 серпня 2014Політика
0 0
У районі Суходольська Луганської області сили АТО вогнем у відповідь знищили систему залпового вогню "Град", якою терористи обстрілювали українських військових
Сили АТО знищили ворожий "Град" у районі Суходольська / facebook.com/butusov.yuriy
Про це Еспресо.TV повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.
"У районі Суходольська вогнем у відповідь знищено систему залпового вогню "Град", яка вела обстріл позицій сил АТО на кордоні", - зазначив він.
Снєгирьов наголосив, що знищено одну з трьох вогневих точок, що їх активісти "Правої справи" виявили в цьому районі.
Окрім того, за інформацією "Правої справи, відбувається перегрупування бойовиків у напрямку Суходольська.
"Наразі спостерігається перегрупування бойовиків із Мологвардійська у Суходольськ", - повідомив Снєгірьов і додав: "Очевидно, буде або прорив, або деблокада українських військ на цій ділянці проведення АТО".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter