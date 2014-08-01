Сили АТО знищили "Град" терористів у районі Суходольська - Права справа

Про це Еспресо.TV повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

"У районі Суходольська вогнем у відповідь знищено систему залпового вогню "Град", яка вела обстріл позицій сил АТО на кордоні", - зазначив він.

Снєгирьов наголосив, що знищено одну з трьох вогневих точок, що їх активісти "Правої справи" виявили в цьому районі.

Окрім того, за інформацією "Правої справи, відбувається перегрупування бойовиків у напрямку Суходольська.

"Наразі спостерігається перегрупування бойовиків із Мологвардійська у Суходольськ", - повідомив Снєгірьов і додав: "Очевидно, буде або прорив, або деблокада українських військ на цій ділянці проведення АТО".