Сили АТО знищили "Град" терористів у районі Суходольська - Права справа

03:43, 01 серпня 2014
Політика
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У районі Суходольська Луганської області сили АТО вогнем у відповідь знищили систему залпового вогню "Град", якою терористи обстрілювали українських військових

Сили АТО знищили ворожий "Град" у районі Суходольська / facebook.com/butusov.yuriy

Про це Еспресо.TV повідомив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

"У районі Суходольська вогнем у відповідь знищено систему залпового вогню "Град", яка вела обстріл позицій сил АТО на кордоні", - зазначив він.

Снєгирьов наголосив, що знищено одну з трьох вогневих точок, що їх активісти "Правої справи" виявили в цьому районі.

Окрім того, за інформацією "Правої справи, відбувається перегрупування бойовиків у напрямку Суходольська.

"Наразі спостерігається перегрупування бойовиків із Мологвардійська у Суходольськ", - повідомив Снєгірьов і додав: "Очевидно, буде або прорив, або деблокада українських військ на цій ділянці проведення АТО".

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