Сили АТО, які тримали оборону на кордоні з РФ, виведені на безпечні рубежі - Тимчук
08:01, 01 серпня 2014Політика
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Українські силовики, які тримали оборону на держкордоні піддавалися обстрілу з боку РФ і бойовиків, виведені на безпечні рубежі.
Сили АТО, що тримали оборону на кордоні з РФ, виведені на безпечні рубежі - Тимчук/ Фото: УНІАН
Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».Читайте такожПентагон повідомив про 10 тисяч військових РФ на кордоні з Україною
"Силами АТО проводилося забезпечення проведення операції вздовж кордону з РФ. Виведені і відведені на безпечні рубежі окремі підрозділи силовиків, які тримали оборону в прикордонних районах і піддавалися обстрілу з боку терористів і Російської Федерації", - написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
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