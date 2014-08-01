Сили АТО, які тримали оборону на кордоні з РФ, виведені на безпечні рубежі - Тимчук

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».Читайте такожПентагон повідомив про 10 тисяч військових РФ на кордоні з Україною

"Силами АТО проводилося забезпечення проведення операції вздовж кордону з РФ. Виведені і відведені на безпечні рубежі окремі підрозділи силовиків, які тримали оборону в прикордонних районах і піддавалися обстрілу з боку терористів і Російської Федерації", - написав на своїй сторінці в соцмережі керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.