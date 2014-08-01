У Львові СБУ затримала російського шпигуна

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«30 липня ц.р. у Львові співробітники СБУ затримали громадянина РФ, який за завданням російської військової розвідки мав створити агентурну мережу з числа колишніх та діючих військовослужбовців», - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, «незаконно отриману таємну інформацію зловмисник повинен був передавати своїм кураторам, які координували антиукраїнську діяльність з тимчасово окупованої території АР Крим».

В СБУ встановили, що російський шпигун прибув до України ще два роки тому і оселився у Львові під прикриттям підприємництва. У березні іноземець активізував свою шпигунську діяльність - підшукував осіб, які могли б надати йому таку інформацію за грошову винагороду.

Читайте такожУ Львові за дві доби зафіксовано 13 неправдивих повідомлень про мінування«Співробітники СБУ затримали зловмисника на «гарячому», коли він намагався отримати дані про відрядження військових в район АТО», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецькій області прикордонники затримали 24-річного шпигуна з РосіїВ СБУ зазначають, що іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України. За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Львівській області. Зловмисника взято під варту.