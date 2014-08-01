Терористи намагаються не допустити українських військових у Шахтарськ - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Під час руху колони десантників її було обстріляно, є інформація, що це була засідка бойовиків, які намагаються утримати Шахтарські і не допустити туди українських військових, тому що Шахтарськ є ключовим пунктом, який надасть можливість розділити Донецьк та Луганськ», - заявив він.

«За інформацією на дану годину, 10 військовослужбовців загинули, 13 - отримали поранення, 11 чоловік поки що незрозуміло де знаходяться», - додав Лисенко.

«Протистояння перейшло у фазу затяжного. Через це ми не можемо надати дані про втрати за минулу добу», - зазначив він.

Читайте такожВ бою під Шахтарськом, крім 10 загиблих, ще 11 десантників пропали без вісті і 13 поранені

Раніше ЗМІ повідомили, що бойовики обстріляли в Шахтарську з "Градів" десантників 25-ї бригади військової частини А1126. Згідно з повідомленням, загинув 21 боєць, в тому числі і командир 2-го батальйону.

Пізніше в прес-центрі АТО повідомили про загибель 10 бійців під час бою з терористами біля Шахтарська.