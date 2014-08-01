Мер Львова записав відеозвернення до українців: "відродження війська - справа всього народу"

Станом на сьогоднішній день у зоні АТО на сході України перебувають понад 1 тис. львів'ян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в своєму відеозверненні зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Мер закликав усіх городян долучитися до збору коштів для закупівлі необхідних речей та засобів захисту для військовослужбовців.

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«Величезну роботу здійснюють громадські організації, волонтери, церква, щотижня багато допомоги відправляємо на схід. У Львові значну частину допомоги координує Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла. Відтак, прошу усіх львів'ян, які хочуть долучитись до процесу допомоги збору коштів, координувати свої зусилля з настоятелями церкви Петра і Павла, що на вулиці Театральній. На сьогодні в зоні АТО перебуває понад 1000 львів'ян. Кожен з нас може зробити свій внесок в допомогу нашим захисникам», - зазначив Садовий.

Він також закликав не панікувати та не дати ворогу здійснити плани зі зриву мобілізації. Міський голова Львова наголосив на дисциплінованості та необхідності підтримки та допомоги воякам у зоні АТО.

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«Я добре розумію всі тривоги матерів, рідних мобілізованих. Так, держава ще робить далеко не все, щоб спорядити наших військових, збільшити їхню захищеність. Нам доводиться будувати армію, як і державу, практично на ходу, в бойових умовах. Наші хлопці там, на передовій, чекають нашої підтримки, чекають нашої дисциплінованості і допомоги. Панікерство і зрив мобілізації в тилу - це пряме завдання ворога. Жоден з нас не має права йому в цьому допомагати», - наголосив Садовий.