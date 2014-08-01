На Луганщині військові з 72-й і 79-й бригад заблоковані терористами - Права справа

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова громадської організації Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

За його словами, цю інформацію він отримав безпосередньо від самих військових із заблокованих частин. Він зазначив, що інформація про нібито розблокування даних бригад і постачання їх продовольством не відповідає дійсності.

«Бригади 72 і 79 залишаються заблокованими. Харчуються військові тут один раз в день сухими галетами і в цілому економлять на їжі, бо продовольчі запаси дуже обмежені», - сказав Снєгирьов, підкресливши, що ця проблема сьогодні поки що не вирішується і залишається гострою.

Читайте такожУ Шахтарську терористи планують замінувати автошляхи та стратегічні об’єкти - РНБОЯк повідомляв УНІАН, 26 липня в Миколаєві матері та дружини військовослужбовців 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади, які другий тиждень заблоковані в зоні АТО, майже на 12 годин перекрили рух автотранспорту по мосту через річку Південний Буг.

28 липня начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройними силами України генерал-лейтенант Віктор Муженко запевнив, що чотири заблоковані на кордоні з Росією українські бригади - 51-а, 72-а, 79-і 24 - протягом декількох днів будуть виведені з-під вогню для відновлення боєздатності.

«Через обстріл української території з боку Росії українські підрозділи в районі державного кордону в Донбасі зазнають значних втрат, проте залишити позиції в цьому районі сили АТО не можуть», - зазначив він.

Читайте такожНа Донеччині силовики збили безпілотникМуженко підкреслив, що українські бійці "гідно виконують свій військовий обов'язок".

"Ми не можемо залишити державний кордон, інакше потім колони російської техніки, про які всі говорять, можуть стати реальними, що призведе до втрати нашої ініціативи і, врешті-решт, м'яко кажучи, до невдач", - підкреслив Муженко.

При цьому він додав, що сьогоднішні операції в рамках АТО “якраз і мають на меті створення умов для того, аби вивести ці підрозділи з-під вогню для відновлення боєздатності”.