Терористи обстрілюють Луганськ і намагаються утримати Донецьк

Бойовики намагаються уникнути оточення силами АТО в районах міст Первомайськ, Стаханов, Алчевськ та Луганськ.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook прес-центр АТО.

"З метою дискредитації сил АТО, терористи обстрілюють місто Луганськ, при цьому перекладають вину за руйнування інфраструктури міста на сили АТО. Загалом обстановка характеризується спробами бойовиків утримати підконтрольні населенні пункти, зокрема Донецьк та Горлівка. Основними вузлами оборони маргіналів залишаються міста Горлівка, Ясинувата, Донецьк та Макіївка", - говориться у повідомленні.

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За даними розвідки, терористи панічно намагаються зупинити наступ сил АТО. Для цього у місто Свердловськ здійснюється накопичення сил та засобів для подальшого перекидання в напрямку міст Сніжне, Торез та Ровеньки.

Повідомляється, що сьогодні з було здійснено мінометний обстріл блокпосту та позицій українських піхотинців неподалік населеного пункту Авдєєвка. Втрат немає.

Також здійснено артилерійський обстріл блокпосту неподалік населеного пункту Піски.

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Станом на 18.00 проводиться зачистка від російських найманців населеного пункту Мар’їнка.

Також продовжується артилерійсько-мінометний обстріл позицій сил АТО з території російської Федерації. Зокрема, здійснено було артилерійський обстріл пункту пропуску Должанський та позицій піхотинців, що знаходяться поблизу цього пункту.