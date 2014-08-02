Суд РФ вирішив, що Савченко не викрадали – адвокат

Про це йдеться у фотокопії постанови суду, яку опублікував у своєму Twitter адвокат пані Савченко Марк Фейгін, пише BBC Україна.

Зокрема, у постанові йдеться, що пані Савченко "була виявлена у Воронежській області" і "в подальшому її свобода ніким не була обмежена до 30 червня, коли її офіційно затримали".

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"Аргументи апеляційних скарг, що жінку викрали і незаконно перевезли з України до Росії спростовуються матеріалами попереднього слідства", - йдеться у тексті.

Надія Савченко та її захист стверджують, що жінку викрали бойовики на Луганщині та незаконно переправили на територію РФ.

Російські слідчі звинувачують українську льотчицю в причетності до вбивства російських журналістів. У СК кажуть, що пані Савченко перейшла кордон із Росією без документів під виглядом біженки.