Одеський губернатор не рекомендує нікому розхитувати ситуацію в регіоні

Губернатор Одеської обласної державної адміністрації Ігор Палиця заявляє, що не рекомендує нікому розхитувати ситуацію в регіоні і охочим це зробити пропонує «перевірити наявність медичної страховки».

Про це Палиця написав на своїй сторінці в Facebook у зв'язку з поширенням у соціальних мережах листа керівництва регіонального управління СБУ на ім'я мера Одеси Геннадія Труханова про підготовку в місті провокацій.

«Дуже багато питань і переживань з приводу 2 серпня! Багато істерії й нагнітання. Все буде мирно і спокійно, не переживайте! Велика порада тим, хто може захотіти погратись у нестабільність – перевірте наявність медичної страховки і залиштеся вдома!», - написав губернатор.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі керівництво СБУ попередило мера міста Труханова про можливі масові безпорядки і захоплення будівель міськради і облдержадміністрації найближчої суботи, 2 серпня. У відділі у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області повідомили, що 2 і 3 серпня в Одесі, на Куликовому полі, планується проведення масових заходів.

Громадський порядок 2-3 серпня забезпечуватимуть 1,4 тис. міліціонерів - близько 700 співробітників щодня.