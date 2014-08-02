Генеральний прокурор РФ не відповідає на листи стосовно льотчиці Савченко - Ярема
Генеральний прокурор України Віталій Ярема заявляє, що Генпрокуратура РФ не відповідає на його запити стосовно арештованої Росією української льотчиці Надії Савченко.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема сказав сьогодні під час брифінгу.
”Я пишу листи по нашій Савченко до генерального прокурора Російської Федерації Чайки, але відповідей абсолютно ніяких не надходить. Вони з нами не бажають спілкуватися”, - сказав Ярема.
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Водночас він висловив сподівання, що з часом ця проблема буде усунута і ”в нас буде нормальна співпраця”.
Як повідомляв УНІАН, Савченко була захоплена терористами у полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з`ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.
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Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в`їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українська влада заявляє, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російській владі. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.
Льотчицю утримують у СІЗО Воронежа. 25 липня Воронезький обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під вартою Савченко до 30 серпня, відмовившись випустити її під заставу в 500 тис. рублів.