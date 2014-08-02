МВС викликало на допит Жириновського, Зюганова та Шойгу

МВС України викликало на допит громадян РФ, депутатів Держдуми Володимира Жириновського, Геннадія Зюганова та Сергія Миронова, міністра оборони Сергія Шойгу й мільярдера Костянтина Малафєєва.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Зазначається, що послу РФ в Україні Михайлу Зурабову направили лист про виклик відповідних осіб для повідомлення про підозру та здійснення їх допитів в якості підозрюваних

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"Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальних провадженнях відносно вказаних осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 260 КК України (Керівництво не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, а також участь у складі даних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків)", - зазначають у МВС.

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1 серпня у кримінальних провадженнях Головне слідче управлінням МВС винесло повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 260 КК України та узгодженні ГПУ.

Питання про обрання запобіжних заходів відносно підозрюваних у вигляді тримання під вартою наразі вирішується ГСУ МВС України.