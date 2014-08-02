МВС викликало на допит Жириновського, Зюганова та Шойгу

16:20, 02 серпня 2014
Політика
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Громадянам Росії повідомили про підозру в фінансуванні та організації незаконних збройних формувань на території України.

Фото УНІАН

МВС України викликало на допит громадян РФ, депутатів Держдуми Володимира Жириновського, Геннадія Зюганова та Сергія Миронова, міністра оборони Сергія Шойгу й мільярдера Костянтина Малафєєва.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Зазначається, що послу РФ в Україні Михайлу Зурабову направили лист про виклик відповідних осіб для повідомлення про підозру та здійснення їх допитів в якості підозрюваних

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"Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальних провадженнях відносно вказаних осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 260 КК України (Керівництво не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, а також участь у складі даних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків)", - зазначають у МВС.

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1 серпня у кримінальних провадженнях Головне слідче управлінням МВС винесло повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 260 КК України та узгодженні ГПУ.

Питання про обрання запобіжних заходів відносно підозрюваних у вигляді тримання під вартою наразі вирішується ГСУ МВС України.

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