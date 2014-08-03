У Харкові на території Бронетанкового заводу стався вибух - джерело
12:07, 03 серпня 2014Політика
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У Харкові на території Бронетанкового заводу, який займається ремонтом техніки для Збройних Сил України та рятувальників, стався вибух.
У Харкові на території Бронетанкового заводу стався вибух - джерел / Фото: УНИАН
Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело, інцидент стався сьогодні, 3 серпня, близько першої ночі.
У гуртожитку, розташованому на території підприємства, на підвіконні 2 поверху вибухнув невідомий предмет.
Внаслідок вибуху вибиті вікна на поверсі.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група , експерти.
Джерело не виключило, що будівля була обстріляна ззовні.
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