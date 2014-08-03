У Харкові на території Бронетанкового заводу стався вибух - джерело

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело, інцидент стався сьогодні, 3 серпня, близько першої ночі.

У гуртожитку, розташованому на території підприємства, на підвіконні 2 поверху вибухнув невідомий предмет.

Внаслідок вибуху вибиті вікна на поверсі.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група , експерти.

Джерело не виключило, що будівля була обстріляна ззовні.