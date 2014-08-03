Харківський Бронетанковий завод обстріляли з вогнемету – військова прокуратура

Як повідомили УНІАН у військовій прокуратурі, на місці інциденту був виявлений контейнер, в якому розміщувався заряд вогнемету.

На цей час невідомо, який тип вогнемету був використаний.

На місце події виїжджали представники військової прокуратури, СБУ, експерти, міліція.Читайте такожУ Харкові на території Бронетанкового заводу стався вибух - джерело

Військова прокуратура за підслідністю передала матеріали справи до СБУ. “Попередня кваліфікація — теракт”, - зауважили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, близько першої години ночі у Харкові на території Бронетанкового заводу, який спеціалізується на ремонті техніки для Збройних Сил України та рятувальників, стався вибух.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.