Близько 20 тис російських дітей відправили відпочивати в Крим замість Сочі - експерт

Про це УНІАН повідомив співробітник Російського союзу туріндустрії.

«На кінець липня у Криму вже відпочили близько 20 тис. російських дітей, більшість з яких мали поїхати в Сочі і відпочивати на базі новеньких олімпійських об`єктів, але рішенням посадовців на рівні російського уряду були у примусовому порядку направлені до Криму», - сказав співбесідник агентства.

За його словами, все це робиться тільки з однією метою - хоча б частково вирішити питання наповнення бюджету Криму за рахунок доходів санаторно-курортних закладів півострова і головне - не допустити зростання незадоволеності серед працівників рекреаційної галузі через зрив курортного сезону. Причому, навіть на шкоду відбудованому Сочі.

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Як повідомляв УНІАН 6 червня, соціологічне опитування російського «Левада-центру» засвідчило, що, незважаючи на анексію Криму, росіяни вважають за краще відпочивати на Чорному морі Росії або за кордоном. Цього літа лише 3% росіян мають намір відпочивати на Кримському півострові, 12% - мають намір відправитися на Чорне море у Росії, 5% - за кордон.

4 червня співробітник Російського союзу туріндустрії повідомив, що власті Росії примушують керівників підприємств відправляти своїх співробітників на відпочинок до Криму, щоб створити видимість курортного сезону, побоюючись зростання незадоволеності серед кримчан.