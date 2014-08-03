В центрі Одеси сталася бійка, госпіталізовано двох людей (фото)

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, в ніч на 3 серпня, троє чоловіків у районі автовокзалу зупинили таксі, в якому перебували водій та його знайомий.

«Пасажири, одягнені в тільняшки, заявили, що є десантниками, мовляв, відзначають свято. Вони були п'яні і продовжували пити пиво. За словами водія, вони поводилися неадекватно і зажадали повій. На вулиці Малій Арнаутській приятель водія вимагав, щоб пасажири залишили салон. Вийшовши з авто, пасажири витягли заразом із салону чоловіка, який, як вони вважали, їх образив», - розповіли в управлінні. Той витягнув травматичний пістолет і зробив кілька пострілів, але пасажири відібрали зброю і почали бити опонента. Водій, який перебував в автомобілі, тиснув на клаксон.

В управлінні зазначили, що на місці події виявилася жінка. У міліції не змогли уточнити, що громадянка робила вночі на вулиці.

«Вона вступилася за чоловіка, якого били, п'яні «десантники» вдарили і її. Жінка впала на асфальт і як раз в цей момент водій, не помітивши її, дав задній хід. Автомобіль наїхав на жінку. Результат - травматична ампутація ступні», - розповіли в міліції.

Пасажири зробили спробу втекти, водій на своєму таксі погнався за ними і приблизно через квартал наздогнав і збив одного.

Бійці спецбатальйону, які прибули на місце НП затримали двох пасажирів, третьому вдалося втекти. З місця події вилучено пістолет, який виявився зареєстрованим, але з простроченими документами. Приятель таксиста і жінка госпіталізовані.

Розпочато кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією «хуліганство» - 2 ч. ст. 296 Кримінального кодексу, зазначили в главку міліції.