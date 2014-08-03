З Харкова до зони АТО направлено понад 9 тис. тонн тилового майна – Міноборони

Як повідомили УНІАН у харківському Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, в регіоні в посиленому режимі продовжують працювати фахівці Об’єднаного центру забезпечення (ОЦЗ) тилу ЗСУ, на який покладено основні завдання з матеріально-технічного забезпечення сил АТО.

«Щодня ми направляємо на Донбас до 10 автомобілів з тиловим майном, серед якого: польові кухні, камуфляжі, бронежилети, харчі, паливо для бронетехніки тощо. Іноді, доставка цього життєво необхідного вантажу супроводжується небезпекою для моїх підлеглих. Тому, кілька військовослужбовців центру перебували із пораненнями у військово-лікувальних закладах», - зазначив командир ОЦЗ Юрій Середа.

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За його словами, з квітня ОЦЗ організував доставку в зону АТО понад 5,5 тис. бронежилетів, 558 з яких французького виробництва класу «3А», й близько 250 тис. сухих пайків та разових раціонів, 4,5 тис. спальних мішків і понад 200 тис. літрів води.