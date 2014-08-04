Бізнес Захарченка В Україні працює й досі - Луценко

Про це в ефірі "Подробностей" заявив екс-глава МВС, радник президента Юрій Луценко, пише Українська правда.

"Верхівку", яка носила гроші безпосередньо "Сім'ї" - Януковичу та його наближеним, зрізано, середня ланка продовжує заробляти", - зазначив Луценко.

"Я знаю про те, що існує "чорний" бізнес "Сім'ї" Януковича та його наближених. Щодо бізнесу Захарченка - у першу чергу йшлося про "конвертаційні центри", - додав Луценко.

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За його словами, "верхівка цього бізнесу або у бігах, або відійшла від справ, а середня ланка почала відновлювати цю систему".

"Сподіватися, що новий очільник фіскальної служби, або новий прем'єр чи віце-прем'єр зможе це сам змінити - неможливо. Потрібно міняти систему, податкове законодавство", - додав екс-глава МВС.