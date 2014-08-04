У НАТО є докази, що Боїнг збили терористи

Про це в інтерв'ю французькому виданню Midi Libre заявив Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, повідомляє newsru.com

"Це людська трагедія. Більш того, це військовий злочин. У нас є численні дані, які вказують, що винні сепаратисти, підтримувані Росією. При цьому я підтримую проведення повного і незалежного міжнародного розслідування, щоб встановити факти", - заявив Расмуссен .

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На запитання кореспондента видання, чи вважає він за необхідне передати справу на розгляд міжнародних органів правосуддя, він заявив: "Як наслідок, так".