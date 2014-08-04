В РНБО прогнозують, що до зими закінчать АТО

Такий прогноз в ефірі телеканалу "112 Україна" озвучив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

"До зими терористів точно вже не стане на нашій землі. І як тільки нам вдасться їх локалізувати, або взяти в полон або іншим чином знешкодити, припиняться провокації як з території України, так і з території Російської Федерації", - зазначив Лисенко.

За його словами, через кілька місяців вже не буде кому стріляти на Донбасі.

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"Верховний головнокомандувач сусідньої країни добре це розуміє. Поки є терористи, можна перекидати на територію України. Коли їх вже не стане, а це вже буде скоро, тоді все, тоді він оголосить про те, що це, дійсно, були маневри", - підкреслив представник РНБО.

Крім того, він зазначив, що російські війська, які нагромаджуються вздовж східного кордону України, не означають, що триває повна підготовка до широкомасштабного вторгнення на територію нашої країни.

"Росіяни добре розуміють, що українська армія, яка зараз бере участь в АТО - це вже не та армія, яка була 10 і 15 років тому. Це вже люди, які мають реальний бойовий досвід... І по озброєнню і за можливостями у нас вже є велика перевага", - заявив Лисенко.