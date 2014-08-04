Батальйон "Кривбас" знищив терориста-смертника

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив командир 40-го батальйону Микола Колесник.

Комбат розповів, що автомобіль на швидкості понад 100 км/год намагався врізатися в блокпост.

"Прицільним вогнем бійців батальйону "Кривбас" водій був знищений, а машина зробила просіку в лісопосадці і зупинилася в поле. Місце події було оточене до прибуття саперів і слідчої групи", - зазначив Колесник.

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За його словами, під час розмінування автомобіля були витягнуті дві міни осколкової спрямованої дії (МОН), приєднані до сидінь, граната РГО, а також пластіт російського виробництва.

"Також в автомобілі був знайдений пропуск ДНР, виписаний 28 липня самозваними "головою уряду" Олександром Бородаєм і "міністром оборони" Ігорем Стрєлковим, а також таблички з написами "Діти", "Вантаж 200", - додав військовий.

Він припустив, що основним завданням смертника була спроба створити умови для прориву оточених груп бойовиків ДНР з Донецька після знищення блокпоста.

"Страшно подумати, що сталося б у випадку, якщо "пекельна машина" була б приведена в дію: на блокпостах одночасно перевіряються більше 100 машин. Машинам з дітьми надається максимальне сприяння, щоб вони могли швидше покинути небезпечну зону", - уточнив Колесник.