Тимчук: РФ різко збільшила кількість найманців-колишніх міліціонерів в Україні

Про це свідчать дані групи «Інформаційний Опір».

"За останній тиждень різко зросла питома частина російських найманців з числа колишніх правоохоронців, яких перекидають до України", - повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його словами, раніше основна частина найманців, яких вербували на території РФ для військових дій в Україні, вербовалась з числа військовослужбовців запасу, які раніше проходили службу в частинах спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ, ФСБ РФ або частинах Збройних сил Росії.Читайте такожЗбільшилася інтенсивність обстрілів позицій сил АТО з боку бойовиків - штаб АТО

"В даний час, за нашими оцінками, на Донбасі знаходиться не менше 300 російських найманців з числа колишніх правоохоронців-спецназівців РФ. Раніше основна частина з них проходила службу в підрозділах СОБР (Спеціальний Загін Швидкого Реагування) та ЗМСП (Загін Міліції Спеціального Призначення) Росії", -підкреслює експерт.

Найманці з числа колишніх правоохоронців вербуються в різних містах РФ і проходять перепідготовку в навчальному центрі в Ярославській області Росії, звідки їх групи відправляються на територію України.