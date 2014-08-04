Міжнародні експерти зворушені допомогою українців на місці катастрофи «Боїнга»

Про це йдеться в заяві керівника нідерландських експертів, котрі працюють в Україні, Пітера Яапа-Аалберсберга, якою володіє УНІАН.

"Працівники поліції та експерти отримують підтримку від українських волонтерів. Вони важко працюють, аби допомогти чим можуть. Одразу після катастрофи багато місцевого цивільного населення допомагали на місці катастрофи при пошуку жертв", - відзначив він.Читайте такожBBC: У Нідерландах ідентифікували другу жертву катастрофи "Боїнга"

"Ми дуже вдячні за цю допомогу. Це зворушливо бачити, як українці надалі продовжують активно допомагати нам два тижні після катастрофи", - наголосив експерт.

Він додав, що на місці катастрофи працює понад 100 міжнародних експертів з Нідерландів, Австралії, зауваживши, що з понеділка до них приєднаються також представники Малайзії.

Експертам за останні кілька днів вдалося знайти ще останки загиблих у катастрофі, а також особисті речі пасажирів. Черговий літак з тілами жертв буде відправлений до Нідерландів сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак «Boeing-777» Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Всі 298 осіб, що перебували на його борту, загинули.Читайте такожПонад 100 міжнародних експертів дісталися місця катастрофи Boeing - Гройсман

Розслідування теракту безпосередньо на місці розпочалося в п’ятницю, 1 серпня, - туди зміг потрапити 101 міжнародний експерт.

В суботу, 2 серпня, роботу представників місії ОБСЄ на місці падіння літака Boeing-777 було перервано через обстріл неподалік досліджуваної території.