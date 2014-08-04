У Кривому Розі "замінували" два вокзали

Медики повідомили про це працівників міліції, які вжили заходи дляпошуку вибухового пристрою та зловмисника, повідомляє ВЗГ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

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Для перевірки повідомлення на 1 годину був припинений рух потягів, евакуйовані пасажири та працівники вокзалів. На щастя, повідомлення про замінування виявилося неправдивим - в приміщенні вокзалів та на прилеглій до них території вибухово-небезпечних пристроїв виявлено не було.

Вибухівку не виявили, а за вчинення злочину був затриманий місцевий житель 1989 року народження, який зі свого стаціонарного телефону зателефонував та повідомив про мінування двох залізничних вокзалів.

Його дії кваліфікуються слідчими за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.